I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti, intorno alle 19, in via del Malfante a Prato, per un incendio che ha coinvolto alcune baracche e delle masserizie. Sul posto 7 unità con 3 automezzi oltre alla Polizia Municipale di Prato. L'intervento si è concluso poco dopo le 20 con il completo spegnimento e la messa in sicurezza dell'area. Non si lamentano danni a persone.