Inside Dalì prorogata fino al 23 febbraio: la mostra visitabile tutti i giorni e nel fine settimana

La mostra digitale immersiva Inside Dalí verrà prorogata fino al 23 febbraio e non chiuderà, come già previsto, il 16 gennaio. Ancora un mese di tempo per accogliere i visitatori all’interno della Cattedrale dell’Immagine di Firenze. Tutti i giorni turisti e fiorentini potranno viaggiare verso un universo onirico immaginario alla scoperta dell’arte di uno dei maggior pittori del XX secolo e una vera icona del surrealismo: Salvador Dalí.

Per consentire ad un numero maggiore di persone di vivere l’esperienza di Inside Dalì sono stati estesi gli orari di visita nei fine settimana:

lunedì-giovedì 10 - 18 (ultimo accesso 17)

venerdì-sabato 10 - 20 (ultimo accesso 19)

domenica 10-19 (ultimo accesso 18)

(La biglietteria chiude sempre un’ora prima dell’orario di chiusura della mostra).

Continuano anche le offerte speciali settimanali. Il martedì e mercoledì sono riservati all’ingresso scontato per gli under 30, i quali accederanno alla mostra a soli 8 euro. Il giovedì a entrare al prezzo scontato di 8 euro saranno invece gli over 50.

Il visitatore sarà trasportato dentro il mondo del genio in una completa e “Daliniana” immersione di oltre 35 minuti che attraverso le immagini e la musica emozionerà gli spettatori come niente prima d’ora.

Inside Dalí è un’occasione imperdibile per essere proiettati in un mix di tecnologia all’avanguardia, immagini, veri e propri artefatti, illusioni and allusioni. Il tutto in simbiosi perfetta con l’universo unico dell’artista catalano. La mostra digitale immersiva, sviluppata con il supporto della GALA SALVADOR DALÍ Foundation, è una suggestiva creazione artistica e multimediale che si concentra attorno alla vita di Salvador Dalí. Dal 16 settembre sono tanti i visitatori che sono entrati nella Cattedrale dell’Immagine accedendo allo spazio multimediale a 360° di 400 m2.

Lo spazio immersivo è preceduto, ad arricchire la natura dell’evento, da un’ampia area museale, in cui il pubblico potrà confrontarsi con il multiforme ingegno di Dalí, venendo a contatto con le produzioni forse meno conosciute del maestro surrealista: i dischi da lui prodotti, i suoi libri, una campagna pubblicitaria per le ferrovie francesi, si aggiungono così al ciclo delle 100 xilografie tirate magistralmente a partire dagli acquerelli disegnati dal pittore catalano per la Divina Commedia.

Concepito, creato e prodotto da Crossmedia Group, con la collaborazione di Monogrid (Firenze), Inside Dalí unisce diversi esperti nella creazione e promozione delle mostre immersive. Il catalogo e il merchandise esposto nello splendido bookshop sono stati curati dalla casa editrice Sillabe, mentre i servizi aggiuntivi (accoglienza, bookshop e biglietteria) sono affidati ad Opera Laboratori che ha curato anche l’allestimento della mostra. Biglietti disponibili su TicketOne oppure è possibile prenotare via mail a info@insidedali.it o telefonando allo 055 2989888.

INFO MOSTRA

Prezzi

Adulto: 13 euro

Studente: 10 euro

Over 65: 10 euro

Over 50 (solo il giovedì): 8 euro Under 30 (solo il martedì e mercoledì): 8 euro

Convenzioni: 10 euro

Bambino dai 5 ai 12 anni: 8 euro

Disabile: 10 euro (Per gli aventi diritto l’accompagnatore ha ingresso gratuito – Legge 104/92)

Famiglia da 4 (2 adulti + 2 bambini): 34 euro

Famiglia da 5 (2 adulti + 3 bambini): 40 euro

Famiglia da 6 (2 adulti + 4 bambini): 44 euro

Gruppi (minimo 10 persone): 9 euro *

Scuole: 6 euro * * prenotazione obbligatoria a info@insidedali.it

Indirizzo

Cattedrale dell’Immagine

Chiesa di Santo Stefano al Ponte

Piazza di Santo Stefano 5

50122 Firenze

Prenotazioni Info e prenotazioni via mail a info@insidedali.it o telefonando allo 055-2989888.

Fonte: Ufficio Stampa