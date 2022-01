Lavoratori Aamps in sciopero. I sindacati: "Carichi di lavoro troppo elevati e rischio contagio"

Domani venerdì 14 gennaio i lavoratori Aamps sciopereranno per l'intera giornata e dalle 9.30 alle 13 effettueranno un presidio davanti alla sede dell'azienda, in via dell'Artigianato. La protesta - sostenuta con forza da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel – è determinata dalle mancate risposte dell'azienda in relazione alle nostre rivendicazioni in tema di carichi di lavoro e di sicurezza dei lavoratori. I carichi di lavoro – lo denunciamo ormai da anni - stanno infatti diventando sempre più insopportabili e con l'esplosione della pandemia anche la sicurezza dei lavoratori è sempre più a rischio: gli addetti alla raccolta dei rifiuti sono infatti sempre più esposti a un elevato rischio di contagio.

