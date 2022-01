Tragica lite a Marina di Carrara, morto un senzatetto

Un uomo è deceduto a Carrara dopo una lite. Due senzatetto, che stavano occupando l'ex Colonia Vercelli, sono i protagonisti di una rissa finita in tragedia. Nella mattinata di oggi, giovedì 13, uno dei due avrebbe accoltellato l'altro, deceduto poco dopo. Fermato dai carabinieri di Carrara il presunto omicida: sarebbe un homeless italiano, come la vittima. I due si sono scontrati al fabbricato di proprietà comunale a Marina di Carrara. Avrebbero iniziato a litigare furiosamente e a prendersi a pugni, fino a quando non è spuntato almeno un coltello che ha ferito a morte uno di loro. Sul posto oltre ai carabinieri anche una ambulanza del 118.