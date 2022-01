Ospedale Mugello, apre il reparto Covid. Riconvertita l’area medica con 18 posti letto low care

Da domani apre il nuovo reparto Covid all’ospedale del Mugello. Diciotto letti per cure a bassa intensità accoglieranno pazienti Covid non gravi. E’ stato riconvertita un’area assistenziale dell’ospedale, la Medicina A, che ha chiuso per diventare interamente reparto Covid. La riconversione si è potuta realizzare in parte a seguito di dimissioni, in parte grazie al trasferimento in altra area dell’ospedale dei pazienti che erano ancora ricoverati.

L’area medica del presidio di Borgo San Lorenzo anche in questa quarta ondata della pandemia, si conferma nodo importante della rete ospedaliera. Una risorsa strategica in un momento in cui la pressione su tutti gli ospedali dell’Azienda, è molto forte.

I pazienti Covid che saranno ricoverati da domani potranno arrivare dal territorio ma anche da altri ospedali sia più vicini, come Santa Maria Nuova, ma anche da più lontano come Ponte a Niccheri, Prato o Empoli.

Da parte della direzione di presidio, massimo è l’impegno per mantenere inalterati i livelli di assistenza ai pazienti ricoverati per patologie di altra natura.

