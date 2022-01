Pienza protagonista con 'Insulae' a Expo Dubai: con il senese altre tre bellezze italiane

Piccoli ma grandi gioielli italiani sono protagonisti, fino al 15 gennaio 2022, nel Padiglione Italia di Expo Dubai. Quattro cortometraggi, creati per valorizzare all'estero le meraviglie del patrimonio italiano, raccontano anche il senese con una delle sue perle, Pienza. Un mix tra piccoli comuni e isole, nel progetto "Insulae", un viaggio enciclopedico tra le unicità del Belpaese composto dai contenuti Treccani e dalle produzioni audiovisive di Magister Art.

Oltre a Pienza l'altro piccolo comune raccontato nei filmati è Castro, in Puglia, mentre le isole protagoniste sono la napoletana Procida e Murano, piccola capitale del vetro artistico nella laguna di Venezia. Le quattro mete sono il punto di partenza di "Insulae", un progetto in via di espansione lanciato come iniziativa inedita proprio a Expo Dubai, con l’obiettivo di diffondere il patrimonio culturale attraverso la promozione delle realtà più piccole e meno conosciute, che vengono rilette e ricostruite grazie alla narrazione digitale, creando una nuova mappa culturale dell’Italia.

I quattro film saranno diffusi all’interno della Galleria e della Sala Studio del Padiglione Italia fino al 15 gennaio 2022, proprio in occasione della settimana dedicata al tema "viaggi e connessioni": dal turismo sostenibile alla digitalizzazione del patrimonio. Successivamente i contenuti diventeranno parte integrante del portale Treccani (www.treccani.it) e saranno riproposti nel Padiglione stesso a partire dal 10 marzo: per questa occasione Treccani e Magister Art organizzeranno un evento istituzionale presso l’Auditorium del Padiglione.

Quattro cortometraggi concepiti per mettere in scena una coinvolgente narrazione aumentata di storie, immagini e musiche inedite, composte ad hoc da Roberta di Mario, che disegnano uno spazio emozionale all’interno del quale raccontare l’unicità culturale, turistica, paesaggistica e produttiva italiana. In dialogo con i temi di Expo Dubai ("Connecting Mind, creating the future") e del Padiglione Italia ("La bellezza unisce le persone"), che gravitano attorno al tema della connessione, il concetto di isola si propone di mappare e mettere in rete le eccellenze territoriali italiane, raccontando una storia che ha per interpreti il patrimonio archeologico, storico artistico e paesaggistico, ma anche le persone, le arti e i mestieri della nostra penisola.