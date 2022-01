'Progetto orto solidale' in aiuto alle famiglie. Ecco come contribuire

Un codice Iban a disposizione di chi desidera contribuire al “Progetto orto solidale” della cooperativa Valleverde, con il patrocinio del Comune di Scandicci, per fare arrivare cassette di ortaggi freschi alle famiglie bisognose segnalate dai servizi sociali e dalle parrocchie del territorio.

Per donare basta fare un bonifico di un multiplo di 10 euro con causale “Erogazione liberale. Progetto consegna ortaggi solidali” all’Iban IT66D0306909606100000074059.

“Cambiano le fasi della pandemia e mutano i bisogni – dice l’assessore alle Politiche sociali Andrea Franceschi – il mondo dell’associazionismo della solidarietà cittadina, sempre assieme all’Amministrazione Comunale, studia nuove modalità di intervento e adegua le risposte a chi ha necessità di aiuto. Il sistema dei pacchi di solidarietà alimentare non è più la sola risposta che diamo alle famiglie del territorio, e probabilmente al momento non è la più adeguata, questo però non significa che siano finite le situazioni di necessità. Abbiamo aderito a Progetto orto solidale, valida iniziativa di Valleverde, perché dà risposte concrete ad esigenze reali, segnalando con i nostri servizi sociali assieme alle parrocchie i casi in cui è necessario questo tipo di aiuto, e patrocinando il progetto”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa