Rapina e aggressione all'ex assessora, individuato responsabile

È stato identificato e denunciato l'autore della rapina e dell'aggressione ai danni dell'ex assessora pratese Rita Pieri, avvenuta mentre la politica era in strada col marito. Il responsabile è un 25enne di origini nigeriane. Si trovava già in carcere alla Dogaia di Prato, arrestato per resistenza alla polizia.

A sostegno delle tesi accusatorie le risultanze degli accertamenti investigativi eseguiti dai carabinieri che oltre al definitivo riconoscimento della vittima, avevano raccolto prove del presunto responsabile, sequestrando nel corso di una perquisizione nei confronti del nigeriano il coltello utilizzato per la rapina, ma anche la cover del telefono sottratto alla vittima.

Determinanti i riscontri telematici che i militari hanno eseguito sull’account del telefonino delle vittime, dai quali sono emersi dati relativi ad attività informatiche che è stato possibile accreditare proprio all’autore della rapina.