Due sacerdoti intossicati nel Senese, la Diocesi: "Seguiamo con attenzione la vicenda"

Sono rimasti intossicati da monossido di carbonio in un appartamento della parrocchia a Quercegrossa, poco distante da Castelnuovo Berardenga. Si tratta di due sacerdoti arrivati dalla provincia di Brescia, che attualmente sono in ospedale. Uno è a Le Scotte di Siena, l'altro a Grosseto; i sanitari hanno dovuto ricorrere all'uso della camera iperbarica per curarli. Il più grave, è stato poi sedato e trasferito in terapia intensiva in prognosi riservata; l'altro sacerdote, al momento, si trova in osservazione

La Diocesi di Siena segue la vicenda "con apprensione e attenzione". Il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, Colle di Val D'Elsa e Montalcino ha chiamato Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia per "testimoniare la sua vicinanza e quella di tutta la Chiesa di mettendosi a disposizione per qualsiasi esigenza".