Semaforo al 118 a Villa Donatello, rosso per far passare le ambulanze

È stato attivato oggi pomeriggio il nuovo semaforo in via degli Artisti-piazzale Donatello all'altezza di Villa Donatello dove ora ha sede un presidio del 118. Un dispositivo che migliora la sicurezza sia dell’attraversamento pedonale verso la piazza sia dell'immissione dei mezzi di soccorso su via degli Artisti.

“Questo impianto rappresenta un importante elemento di sicurezza per i pedoni, che potranno prenotare il verde sull’attraversamento, e per gli operatori del 118 che potranno far scattare il rosso agevolando l’uscita dei mezzi di soccorso in emergenza” spiega l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti.

Il nuovo impianto è articolato su due fasi: la principale di via degli Artisti e la fase secondaria a chiamata relativa all'attraversamento pedonale che collega la strada con piazza Donatello. La particolarità di questa installazione è la possibilità da parte del personale dei mezzi del 118 in caso di uscita di un mezzo di premere un pulsante all'interno della struttura in modo che, in un tempo prestabilito e congruo, scatti il rosso per il flusso veicolare di via degli Artisti e il verde al pedonale (collocato prima del passo carrabile) facendo uscire l’auto medica in sicurezza.

L'impianto, provvisto di avvisatori acustici, pulsanti per non vedenti e lanterne count-down sul pedonale, è controllabile da remoto attraverso un apparato di telecontrollo, in modo da poter intervenire per regolarlo direttamente dalla centrale operativa di Firenze Smart in caso di necessità.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa