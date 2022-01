Servizio civile nelle biblioteche e nei centri infanzia, posti per 19 volontari

Il Comune di Santa Croce sull’Arno aderisce all’accordo tra i Comuni del Valdarno Inferiore per l’organizzazione del Servizio Civile Universale e Regionale.

L’Accordo è stipulato tra i Comuni di Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Empoli, Fucecchio, Montopoli in Val d’Arno e Santa Maria a Monte oltre alla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa.

Il Comune di Santa Croce sull’Arno (SU00242) è Ente Capofila dell’accordo relativamente ai progetti di Servizio Civile Universale

I progetti dell’ente prevedono l’inserimento dei volontari all’interno delle attività svolte nei centri di aggregazione per infanzia, adolescenza, giovani e famiglie, nelle biblioteche e negli archivi e a supporto di servizi e attività rivolte a cittadini anziani e disabili nell’ambito di progetti nei settori dell’educazione, della promozione culturale, nell’assistenza e nell’orientamento ai servizi pubblici.

L’Ente è così composto:

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO (SU00242) Ente CAPOFILA

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (SU00242A03) Ente di Accoglienza

COMUNE DI EMPOLI (SU00242A06) Ente di Accoglienza

COMUNE DI FUCECCHIO (SU00242A02) Ente di Accoglienza

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (SU00242A01) Ente di Accoglienza

COMUNE DI SAN MINIATO (SU00242A00) Ente di Accoglienza

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE (SU00242A05) Ente di Accoglienza

SOCIETA’ DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA (SU00242A04) Ente di Accoglienza

Cos’è il Servizio Civile?

Il Servizio Civile è un’esperienza di cittadinanza attiva rivolta a tutti i giovani, che vogliono favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale, impegnandosi scegliendo di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, che può diventare un’opportunità di lavoro, assicurando nel contempo una minima autonomia economica.

E’ un’esperienza di formazione intensa, che richiede impegno e interesse per le attività previste dai progetti e che è riconosciuta come competenza curriculare dagli enti pubblici e dagli operatori del terzo settore.

E’ di norma compatibile con altre forme di lavoro, può sostituire attività di tirocinio universitario e dar luogo al riconoscimento di crediti formativi.

L’attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

Il Servizio Civile può durare da 8 a 12 mesi in base alla tipologia di progetto e ad ogni volontario spetta un rimborso mensile.

Cosa devo fare per svolgere il Servizio Civile?

Periodicamente vengono pubblicati dei bandi di Servizio Civile Universale e Regionale per ragazze e ragazze di età compresa generalmente tra i 18 e i 28 anni di età compiuti. Per poter presentare la domanda per il Servizio Civile Universale è necessario essere provvisti dell’identità digitale (SPID), mentre per il Servizio Civile Regionale è necessario essere in possesso della Tessera Sanitaria (CNS) precedentemente attivata.

Le domande verranno valutate attribuendo un punteggio ai titoli sulla base di quanto stabilito dai bandi.

I candidati dovranno poi sottoporsi ad un colloquio individuale che determinerà una graduatoria sulla base della quale coloro che saranno dichiarati idonei e avranno conseguito il punteggio più alto potranno essere avviati al servizio.

Ci sono Bandi aperti in questo momento?

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – Ente Capofila: Comune di Santa Croce sull’Arno (SU00242)

BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021 per la Selezione di 19 Volontari – Scadenza domande 26 Gennaio 2022 – ore 14.00

Il Dipartimento ha finanziato 2 progetti dell’Ente Comune di Santa Croce sull’Arno (SU00242) per un totale di 19 volontari che prenderanno servizio anche negli altri comuni del Valdarno Inferiore: Castelfranco di Sotto, Montopoli in val d’Arno, San Miniato, Santa Maria a Monte, Fucecchio e Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, all’interno delle attività svolte nei centri di aggregazione per infanzia, adolescenza, giovani e famiglie, nelle biblioteche, a supporto di servizi e attività sociali rivolte a famiglie, minori, disabili e popolazione immigrata.