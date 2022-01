Vaccini Covid, apre l'Hub del Mugello alle piscine di Borgo San Lorenzo

Apre domani venerdì 14 gennaio presso il Centro Piscine Mugello a Borgo San Lorenzo il nuovo Hub vaccinale del Mugello, in spazi messi a disposizione gratuitamente dall’amministrazione comunale. Il nuovo centro ha una potenzialità di 540 dosi giornaliere. E’ aperto 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno, in orario 8-20.

Un giorno alla settimana, il sabato, sempre nello stesso orario, l’Hub del Mugello è dedicato esclusivamente alle vaccinazioni pediatriche per la fascia 5-11 anni (prenotabili sul portale regionale) per le quali sono stimate 360 somministrazioni giornaliere.

Anche per le terze dosi occorre la prenotazione sul portale regionale, selezionando l’icona in riferimento alla propria fascia di età (terze dosi 12-17 anni; dai 18 anni in su; da 60 anni in su; da 80 anni in su).

Per le prime dosi in Open Day, invece, l’Hub è disponibile ad accesso diretto tutti i giorni a eccezione del sabato, giorno dedicato solo alla fascia 5-11 anni.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa