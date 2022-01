"Aiuti per palestre e strutture sportive": la richiesta FdI in Città Metropolitana

"È necessario che, sull'esempio di altre Città metropolitane - dichiarano congiuntamente i consiglieri metropolitani di Fratelli d'Italia nel Centrodestra Alessandro Scipioni e Claudio Gemelli - il Sindaco si faccia latore presso il Governo della richiesta di sovvenzioni straordinarie di molti gestori di palestre e strutture sportive".

Per Scipioni e Gemelli "è impensabile pensare di poter lasciare sole queste persone che da troppo tempo stanno soffrendo gli effetti devastanti della crisi. Dobbiamo lavorare in modo da consentire di superare questa crisi anche per l'importante intrinseca intrinseca che questi impianti offrono".