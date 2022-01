Buoni spesa, sul sito del Comune pubblicata la graduatoria degli ammessi

Il Comune di Montemurlo informa che sul sito internet istituzionale (www. comune.montemurlo.po.it) è stata pubblicata la graduatoria degli ammessi ( e l'elenco degli esclusi) per la distribuzione dei buoni spesa relativi al bando in scadenza lo scorso 20 dicembre 2021. L'elenco è formato dal numero di protocollo, rilasciato all'interessato tramite e-mail o telefonicamente, al momento della presentazione della domanda al protocollo del Comune. Gli aventi diritto saranno contattati dal Coc - Centro operativo di protezione civile comunale (via Toscanini, 25) di fianco alla sede della polizia municipale, dove avverrà anche il ritiro dei buoni spesa.Si tratta della quinta erogazione di buoni spesa, promossa dal Comune, dall'inizio della pandemia, senza contare il bando del settembre scorso finalizzato al sostegno delle famiglie in difficoltà al pagamento dell'affitto e delle utenze.

Per quanto riguarda questa quinta distribuzione dei buoni spesa sono 144 le domande accolte e 33 non ammesse al contributo.

I buoni spesa hanno un valore di 20 euro e sono spendibili presso gli esercenti di Montemurlo inseriti in apposito elenco, disponibile sul sito istituzionale del Comune.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa