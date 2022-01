Carta d'identità elettronica e Spid, i servizi in Comune a Santa Maria a Monte

In Comune a Santa Maria a Monte è possibile trovare anche il servizio di Carta d'identità elettronica e attivare lo Spid, il sistema pubblico di identità digitale che permette l'accesso a vari servizi online.

La procedura è gratuita e si compone di due fasi, che possono essere eseguite interamente in remoto, oppure in remoto e in presenza.

Il servizio è disponibile, previo appuntamento, nei giorni di:

Lunedì dalle 8.30 alle 13.30

Mercoledì dalle 8.30 alle 13.30

Venerdì dalle 8.30 alle 13.30

Sabato dalle 8.30 alle 13.30

Per prenotare l’appuntamento è possibile recarsi o telefonare all’ufficio URP dal Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle 13.30 e il Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 ai numeri 0587/261617 oppure 0587/261658.

Per richiedere lo SPID è necessario munirsi di:

Tessera sanitaria in corso di validità

Documenti di identità (Carta d’identità, Patente, Passaporto) in corso di validità, rilasciati solo ed esclusivamente da autorità italiane

Indirizzo e-mail valido

È inoltre necessario essere muniti di smartphone

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte