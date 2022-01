Contributo affitti a Pontedera, ecco entro quando incassarlo

Per incassare il contributo affitti, non oltre la data del 18 Febbraio le persone che sono state ammesse nella graduatoria definitiva devono presentare copia delle ricevute di pagamento dell'affitto relativo all'anno appena terminato e l'eventuale documentazione che attesti Ise pari a zero o inferiore al canone di locazione o la documentazione relativa alla non disponibilità, anche in quota, di beni immobili.

Lo ricorda il Comune di Pontedera a tutti gli interessati. L'Unione Valdera provvederà poi alla liquidazione del contributo in unica soluzione, dopo il trasferimento delle risorse da parte della Regione.

Le ricevute e l'eventuale ulteriore documentazione devono essere presentate all'Ufficio Urp e Servizi alla Persona in via Fratelli Bandiera 7. E' necessario concordare prima un appuntamento, telefonando allo 0587299207.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa