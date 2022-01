Coop.Fi per il consumo di frutta: è la festa degli agrumi

Torna l'appuntamento con gli agrumi nei Coop.Fi.

La consueta attività, che si svolge in collaborazione con Oranfrizer, quest'anno dà spazio all'importanza della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica in agricoltura. Il produttore siciliano, infatti, recentemente sta studiando e impiegando nuove modalità e tecnologie per ottimizzare le risorse rispettando l’ambiente. Fra queste, soluzioni di nuova generazione per monitorare lo stato dei frutteti e ridurre il consumo di acqua e concimi. Grazie a sensori e satelliti, le nuove tecnologie messe in campo da Oranfrizer permettono infatti di ridurre l'impatto sull'ambiente, producendo frutta di primissima qualità - qui un approfondimento https://vimeo.com/590963102/f353153cf0. Alle coltivazioni 4.0 verrà dato spazio in quattro punti vendita della Cooperativa con allestimenti dedicati a raccontare come evolve la cura degli agrumenti. Nel dettaglio, i negozi sono Coop.Fi Novoli in via Forlanini a Firenze, Centro*Sesto a Sesto Fiorentino, Centro dei Borghi a Cascina (Pi) e Centro*Empoli in via Sanzio a Empoli, ma in molti altri punti vendita la promozione, che riguarda anche le arance rosse Origine Coop, sarà accompagnata da animazione, dalla presenza speciale dell'Arancina (in foto), da trampolieri e dall'omaggio di calamite a tema.

La promozione degli agrumi (in volantino a prezzi scontati le arance rosse Origine Coop e le Navel dell'Etna) comprende anche la realizzazione e diffuzione di un ricettario a tema (in allegato). L'iniziativa, infatti, è tesa anche a promuovere il consumo di agrumi, alimenti sani consigliati nella dieta di grandi e piccini, attraverso una azione dedicata che coniuga convenienza e qualità e alcuni suggerimenti per la preparazione.

L'animazione è prevista nei punti vendita di Lastra a Signa, via Cimabue, via Reginaldo Giuliani, Ponte a Greve, Gavinana e Novoli a Firenze, Pontassieve, Figline, Arezzo, Prato, Agliana, Lucca, Montramito, Siena, Montevarchi, Sansepolcro, Poggibonsi, Fucecchio, San Miniato, Sesto Fiorentino, Prato Fabbricone, Empoli e Cascina - Centro dei Borghi.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa