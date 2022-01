Covid, tamponi rapidi alla Misericordia di Empoli: prenotazioni anche dal portale di R.A.M.I

Prosegue senza sosta l'attività di tamponi rapidi antigenici alla Misericordia di Empoli che i cittadini adesso possono prenotare anche dal portale di R.A.M.I. (Rete Ambulatoriale Misericordie), al link http://rami.misericordietoscana.it/index.php/prenotatampone.

Tramite il sito è possibile effettuare la prenotazione scegliendo una delle postazioni dell'Arciconfraternita: presso l'ambulatorio mobile in Via Cavour, a Empoli, adiacente alla sede dell'associazione, o nei locali in Via Livornese 307 a Ponte a Elsa.

Resta attiva la modalità di prenotazione telefonica, contattando la Centrale Operativa della Misericordia allo 0571-7255, con il servizio di prenotazione tamponi disponibile dal lunedì alla domenica in orario 07.30 - 12.30 / 13.30 - 19.30.

Fonte: Misericordia di Empoli