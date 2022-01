"Dante oltre i confini del possibile", ultima conferenza sul Sommo Poeta a Castelfranco

Sabato 15 gennaio 2022 nella Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto, alle ore 17.30, tornano i dialoghi sul Sommo Poeta con l’incontro “Dante oltre i confini del possibile”. Terzo e ultimo appuntamento del ciclo di conferenze su Dante Alighieri tenute dal Professor Massimo Baldacci.

L’incontro

Durante l’incontro sarà affrontata la Divina Commedia da un punto di vista originale, parlando delle situazioni estreme che Dante incontra nel corso del suo viaggio: dalle lotte contro i diavoli, alla prima descrizione delle sensazioni psicologiche di fronte all’esperienza del volo, al viaggio al di là del centro della terra, all’attraversamento del muro di fuoco. Verrà inoltre evidenziato come Dante descriva luoghi al di là di ogni possibile esperienza sensibile, sia in basso (il Cocito) che in alto (l’Empireo) e come in entrambi i casi compia un estremo e consapevole sforzo di adattamento del linguaggio alla materia e di superamento delle tradizionali iconografie. L’appuntamento si concluderà infine soffermandosi sul modo in cui Dante, nell’ultimo canto del Paradiso, descrive la più extrasensoriale delle esperienze: la visione di Dio.

Le conferenze fanno parte delle iniziative organizzate dal Comune di Castelfranco di Sotto per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri; tra queste anche la mostra “I Chiassi con Dante”: un’istallazione diffusa nelle viuzze del centro storico con 30 tavole tratte da incisioni della Divina Commedia di Gustave Dorè.

La mostra, a cura del Comune di Castelfranco di Sotto e dell’Associazione Palio dei Barchini con le Ruote, è stata finanziata grazie a un contributo della Regione Toscana e a un cofinanziamento del Comune di Castelfranco. L’esposizione è ancora aperta e visitabile in tutta sicurezza.

Si ricorda che per partecipare all'evento “Dante oltre i confini del possibile” è necessario indossare la mascherina FFP2 ed il possesso del Green Pass Rafforzato.

Per prenotare telefonare ai numeri: 0571-487260 e 0571-487263

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa