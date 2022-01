Un garage è andato in fiamme in via Don Minzoni a Fucecchio, nella parte bassa della città. Quest'oggi sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento del Terrafino di Empoli. In fiamme un'auto in un garage. Interdetto l'accesso a quel locale a causa dei danni subiti, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Non ci sono state persone ferite. In corso di accertamento le cause.