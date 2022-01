In Valdinievole nuovo hub per le vaccinazioni Covid-19

Da oggi 14 gennaio la Valdinievole torna ad avere un importante hub per le vaccinazioni Covid-19 presso l’ippodromo Snai Sesana di Montecatini, messo gratuitamente a disposizione da Snaitech spa e gestito con la collaborazione delle associazioni di volontariato. Il nuovo centro sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, e vi si potranno effettuare fino ad oltre ottocento vaccinazioni al giorno. Si entra dal civico 15 di viale Leonardo da Vinci, da cui si accede ad un ampio parcheggio. La struttura è comunque raggiungibile anche con i mezzi pubblici.

Saranno operative quattro linee vaccinali: l’intero percorso, dall’accoglienza alla somministrazione del vaccino contro il Covid19 fino alla successiva registrazione sul sistema informatico sanitario regionale, sarà gestito con operatori propri dal Soccorso pubblico e dalla Misericordia di Montecatini, riproponendo sostanzialmente il modello organizzativo che ha consentito ottimi risultati al centro vaccinale del Palaterme di Montecatini.

“La vaccinazione è il vero grande argine contro il Covid-19 e per questo attraverso le Asl ci stiamo impegnando e concentrando nell’aprire, velocemente, nuovi centri vaccinali in tutta la Toscana: per favorire anche e soprattutto la vaccinazione dei bambini” commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani, presente all’inaugurazione e contento per i tempi in cui lo spazio, molto atteso dai sindaci del territorio, è stato allestito.

“La Toscana – prosegue Giani - è tra le regioni dove ci sono più vaccinati, anche per cultura e la disponibilità dei suoi abitanti. Abbiamo somministrato fino ad oggi sette milioni e mezzo di dosi. Oltre l’86 per cento della popolazione ha ricevuto il vaccino e questo, con la variante omicron che ha disorientato alll’inizio un po’ tutti, ha permesso di fronteggiare meglio l’ultimo ondata dopo il picco tra fine ed inizio anno che nessuno scienziato aveva preventivato. I risultati li vediamo”.

Grande soddisfazione per il centro vaccinale aperto è stata espressa da tutti i sindaci della Valdinievole e in particolare dal direttore generale della Asl centro Paolo Morello Marchese, dal presidente della Società della Salute della Valdinievole, Alessio Torrigiani e dal primo cittadino di Montecatini, Luca Baroncini, che hanno ringraziato “calorosamente in primo luogo Snaitech che fornisce gratuitamente le strutture dell’ippodromo, dimostrando una grande attenzione al nostro territorio e ai nostri cittadini ed una ancora più grande sensibilità per la lotta alla pandemia”. “Un ringraziamento - aggiungono - è dovuto anche alle associazioni di volontariato, che ne garantiranno l’operatività, in stretta sinergia con la Asl e la Società della Salute”.

“Siamo certi - sottolinea Patrizia Baldi, direttore della Società della salute della Valdinievole - che il nuovo centro sarà strategico, per incrementare la copertura vaccinale nella Valdinievole e imprimere una essenziale accelerazione all’intera campagna vaccinale”.

Gli appuntamenti per la somministrazione del vaccino potranno essere prenotati sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it.