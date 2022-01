Muoiono madre e figlia del Pratese in un incidente stradale a Cuba

Un incidente stradale a Cuba, al termine di un viaggio partito a inizio dicembre, ha avuto come vittime madre e figlia, Mercedes e Alice Catarzi, residenti da tempo a Prato. Il fatto risale allo scorso 12 gennaio ma è stato reso noto da un articolo sul quotidiano 'Il Tirreno'. Le due donne sono morte sul colpo. Nell'auto c'era il padre della ventenne e marito di Mercedes, Massimiliano Catarzi, operaio di una ditta tessile. Si trova in gravi condizioni in un ospedale di zona. Ha subìto un intervento chirurgico dopo l'impatto.