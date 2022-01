La Scuola Materna S. Petrilli chiuderà a fine giugno: appello contro la chiusura

La Scuola Materna S. Petrilli chiuderà a fine giugno. Un altro pezzo di Volterra se ne va, e la città rimane orfana di un importante e storico servizio ai cittadini.

“Non si può rimanere fermi e accettare l’ennesima chiusura per questo territorio - incalza Roberto Pepi presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra - ci rivolgiamo alle Istituzioni e a tutti coloro che possono intervenire in questo processo decisionale, che lo facciano quanto prima, perché anche in ambito dei servizi per l’infanzia l’esistenza di una pluralità di offerta ha non solo una valenza sociale, ma anche democratica. La Fondazione CRV ha sostenuto giustamente e in maniera costante nel corso degli anni la scuola - sottolinea il presidente - e mi rattrista che il nostro supporto, alla luce di questa decisione, possa diventare vano. Il problema e le motivazioni che avevano determinato la criticità della scuola erano note da tempo ma si è evitato di affrontare la situazione e portarla concretamente a risoluzione. Quindi il nostro è un accorato appello sì, agli Enti e alle Istituzioni, anche ai cittadini affinché si adoperino in modo da permettere a questa attività di continuare a esistere. Vorrei che tutta la mobilitazione che abbiamo visto accompagnare la chiusura di un bancomat - conclude Pepi - con interventi di parlamentari e consiglieri regionali, si facesse sentire anche adesso, almeno in egual misura”.

Fonte: Ufficio comunicazione Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra