Ladro e vittima insieme in caserma, uno per furto l'altro per denuncia

Mentre il proprietario di un tablet si trovava in caserma per denunciarne il furto, è arrivato accompagnato dai carabinieri chi glielo aveva sottratto. È successo a Prato, quando tutto è partito da un controllo dei militari ad un cinquantenne pratese, già noto per precedenti, che si trovava in possesso del tablet senza saperne giustificare il possesso.

Portato in caserma per accertamenti, i carabinieri hanno incrociato il proprietario che nella notte aveva subito il furto dell'apparecchio elettronico dalla propria auto parcheggiata in strada. Oltre al tablet erano scomparsi anche carte di credito, documenti di lavoro e altri effetti personali. Il cinquantenne, ritrovatosi alle strette, ha infine indicato il luogo dove aveva abbandonato il resto della refurtiva. In un paio d'ore gli oggetti sono stati restituiti al proprietario e l'uomo è stato infine denunciato per ricettazione dai carabinieri.