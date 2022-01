Lavori a Montopoli e San Miniato: ecco le zone senza acqua

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Montopoli in Valdarno, mercoledì 19 gennaio, dalle ore 8.30 alle 17.30, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in tutto il capoluogo di Montopoli in Valdarno. Contestualmente si verificheranno mancanze d’acqua anche in via Montebicchieri nel comune di San Miniato.

Per limitare i disagi agli utenti verranno allestiti tre punti di rifornimento idrico sostituitivi, così dislocati: un’autobotte all’interno del parcheggio in via Barberia, una cisterna davanti alla scuola dell’infanzia in via Uliveta e una cisterna davanti alla scuola in via Sebastiano.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 20 gennaio, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa