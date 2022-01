Lavori in zona stazione a Firenze, variazioni alla tramvia

Parte il secondo step di lavori notturni in zona stazione Santa Maria Novella per il rifacimento del manto stradale. Di conseguenza la tramvia subirà delle variazioni nei giorni dal 17 al 20 gennaio 2022, a partire delle ore 21 e fino alla fine del servizio (00:30). Le interruzioni del servizio riguardano l’area interessata ai cantieri: per la T2 servizio sospeso tra le fermate Rosselli e Unità; per la T1 tra le fermate Alamanni e Valfonda.

Il servizio della tramvia, quindi, sarà svolto regolarmente nelle seguenti tratte:

Linea T2: Aeroporto Peretola - capolinea temporaneo a Rosselli.

Linea T1: Villa Costanza - Alamanni Stazione.

Linea T1.3: Careggi – capolinea temporaneo a Valfonda.

Non sono previsti bus sostitutivi perché l’area interessata alle interruzioni del servizio è limitata.

Ricordiamo che dal 14 al 17 febbraio 2022 è previsto il completamento dei lavori stradali in prossimità di piazza Adua. Le variazioni della tramvia saranno comunicate successivamente.

Fonte: Gest