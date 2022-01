Lavoro con SintesiMinerva: si cerca personale OSS, infermieristico e cimiteriale

La cooperativa sociale SintesiMinerva cerca personale OSS, infermieristico e cimiteriale. I profili richiesti serviranno a potenziare i servizi attualmente offerti dalla Cooperativa nel campo dell’assistenza domiciliare, dei servizi infermieristici (in particolare prelievi ematici) e infine nella gestione e manutenzione dei cimiteri.

Gli/le OSS (Operatore/trice Socio Assistenziale) sono da impiegare nel servizio di assistenza domiciliare per adulti ed anziani. Il territorio in cui saranno svolte le mansioni è quello dell’Empolese Valdelsa. È richiesto il possesso della patente B e disponibilità agli spostamenti.

La cooperativa cerca poi infermieri/e da impiegare nei territori della Valdineivole e dell’Empolese Valdelsa per servizi infermieristici da effettuare a domicilio, negli ambulatori o nei centri diurni. In particolare si cerca personale per svolgere prelievi ematici. È richiesto il possesso della patente B e disponibilità agli spostamenti.

Si cercano infine figure professionali da impiegare nei servizi di gestione e manutenzione di cimiteri nei territori dell’Empolese Valdelsa, e nel Fiorentino, nella zona tra Impruneta e San Casciano in Val di Pesa.

In particolare si tratta di addetti cimiteriali (necroforo) con propensione alle lavorazioni manuali e operative nell’attività di sepoltura e riesumazione, anche in loculo. I candidati deveno essere anche in grado di svolgere piccole manutenzioni di tipo edile e sfalcio d’erba mediante attrezzatura meccanica, oltre all’attività di pulizia dei locali interni ai plessi cimiteriali.

È richiesto il possesso della patente B e disponibilità agli spostamenti, oltre alla disponibilità a fare turni anche nei giorni festivi.

Per candidarsi inviare il proprio Cv a vsparacino@sintesiminerva.com

Fonte: Ufficio Stampa