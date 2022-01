Mensa in palestra a Ponticelli: nuove disposizioni anticontagio a Santa Maria a Monte

Nella giornata di ieri 13 gennaio è stata sottoscritto il Protocollo di Intesa per l’anno scolastico 2021-2022 tra il Comune di Santa Maria a Monte e l’Istituto Comprensivo G. Carducci, con una progettazione rimodulata rispetto allo stato di emergenza da Covid- 19. L’Amministrazione ha rinnovato il suo impegno forte nell’educativa scolastica, dando un sostegno economico per la gestione di casi di disabilità, intervenendo a supporto della scuola e delle famiglie.

“Nella stessa giornata, è stato deciso, in base alla nota Miur n. 11 del 08/01/2022 avente ad oggetto nuove modalità di gestione casi di positivita’ all’infezione SARS –Cov-2 in ambito scolastico art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1, di attuare un protocollo diverso per l’organizzazione della mensa nel caso di una positività accertata in una singola classe. Tale documento infatti , nel caso di positività di un alunno nella scuola Primaria, raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri.

"Alla luce di questa disposizione, nelle scuole primarie interessate da un solo rientro pomeridiano: le lezioni verranno svolte in presenza nell’orario del mattino, sarà sospesa la mensa e la lezione pomeridiana verrà comunque garantita con modalità a distanza per il periodo di rispetto della misura sanitaria della sorveglianza attiva (5 giorni). Il trasporto scolastico al mattino verrà garantito anche per il ritorno nei giorni di attivazione della ddi, senza creare disagi alle famiglie che già usufruiscono di questo servizio.Nella scuola Primaria di Ponticelli, dove è in vigore un tempo scuola pieno e dove gli spazi consentono l’attuazione della distanza interpersonale di almeno 2 metri è stata prevista una tripla turnazione con conversione degli spazi dedicati alla palestra in mensa", dichiara il Sindaco Ilaria Parrella.

"Questa rimodulazione adottata dal Comune e dalla Dirigenza Scolastica, adempie alla normativa vigente e cerca di dare una risposta organizzativa chiara e pronta alle famiglie, tutelando la salute e la sicurezza degli alunni, anche in questa fase di picco pandemico. Il Comune assieme alla Dirigenza Scolastica, nella reciproca collaborazione, che da sempre caratterizza i due Enti, ha dato un’attuazione pronta a disposizioni nuove, che modificano continuamente l’organizzazione scolastica relativamente alla materia del Covid-19", dichiara il Vice Sindaco Manuela Del Grande.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte