Mercantia 2022, Certaldo si scalda: fissate le date

Mercantia 2022 c'è, ci sono anche le date. Il festival internazionale del Quarto teatro si svolgerà dal 13 al 16 luglio a Certaldo. Il Comune dell'Empolese Valdelsa ha deciso il calendario dell'edizione numero trentaquattro, che si farà come nel 2021 dopo lo stop per pandemia nel 2020. Il borgo medievale di Certaldo Alto si animerà grazie alle scelte del direttore artistico di Mercantia Alessandro Gigli. L'edizione 2022 andrà in scena dal mercoledì al sabato.

Se nel 2021 si è celebrato Giulietta Masina e Dante Alighieri, Mercantia 2022 guarda al futuro ed è ancora in via di definizione. Il programma si sta componendo in queste settimane, ma intanto le date da cerchiare di rosso sul calendario ci sono. La volontà degli organizzatori è quella di garantire spettacoli e artisti eccellenti, fra volti noti e volti nuovi, pronti a regalare ai visitatori dell'apprezzata manifestazione certaldese emozionanti performance, alle quali si affiancheranno come da tradizione maestri dell'arte e dell'artigianato.

"Nonostante l'emergenza Covid che ancora caratterizza la quotidianità di tutti noi - sottolinea il sindaco Giacomo Cucini - vogliamo guardare al futuro con fiducia. E questo significa anche scommettere sulle nostre eccellenze, mettendole al centro insieme al nostro territorio e alle nostre tradizioni. Mercantia è senza dubbio un'eccellenza certaldese: siamo al lavoro per scrivere un nuovo capitolo di una manifestazione che, da oltre trent'anni, contraddistingue la nostra estate. Il programma è in via di definizione, ma l'obiettivo è chiaro: compatibilmente con l'evoluzione dell'emergenza sanitaria, vogliamo garantire un'edizione di fascino e carattere. Mercantia, visto il periodo particolare e la sperimentazione anche di nuove formule, proporrà anche nel 2022 un programma su quattro giorni: la novità di quest'anno è che abbiamo scelto, anche dopo aver 'letto' i flussi dei partecipanti delle scorse edizioni, un calendario da mercoledì a sabato, con l'intenzione di proporre un biglietto d'ingresso uguale per tutte le serate e il più possibile calmierato. Siamo convinti che un evento, così magico e spettacolare, debba andare in scena se ci sono le condizioni adeguate, così da assicurare, anche in mesi così complessi, un momento culturale e di svago a curiosi e appassionati. Se ci sarà consentito, Mercantia si farà e si farà nel migliore dei modi, in base ai protocolli sanitari previsti nei giorni della sua programmazione".