'Pistoia cambia': ecco i nuovi presidi sul territorio per spiegare la raccolta differenziata

Sul territorio comunale di Pistoia sono stati posizionati, ad oggi, circa 400 nuovi contenitori per la raccolta differenziata della frazione organica, gli A-bin, contenitori stradali digitali di nuova generazione progettati da Alia Servizi Ambientali SpA, che permetteranno il conferimento con l’A-pass, la chiavetta elettronica personale consegnata a tutti gli utenti pistoiesi iscritti a Tari.

Al fine di accompagnare questa fase finale di trasformazione del servizio, proseguono i presidi informativi sul territorio - a fianco dell’apertura estesa dell’Infopoint di via Buzzati -, dove i cittadini possono richiedere chiavette A-pass, kit di raccolta, ricevere informazioni e istruzioni.

Nella prossima settimana, da lunedì 17 a sabato 22 gennaio compreso, oltre agli appuntamenti alle postazioni stabili di piazza San Francesco (ogni mercoledì e sabato presso l’ecofurgone Alia) e di piazza D’angela (ogni martedì e venerdì), sono attivi, in orario 9 - 13, i presidi in via Vittorio Veneto all’altezza del civico 65; via Porta Nuova Supermercato Esselunga c/o Ecotappa; via Pietro Borgognoni c/o parcheggio Inps; viale Adua, fronte via Don Minzoni.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa