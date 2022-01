Retrospettiva su Hitchcock al cinema La Compagnia

Il cinema di Alfred Hitchcock torna sul grande schermo a La Compagnia di Firenze, nei 14 imperdibili appuntamenti che propongono titoli cult e quelli meno noti al grande pubblico.

Dopo Kubrick, Tarantino e Lynch, La Compagnia, Casa del Cinema della Toscana, prosegue la carrellata sui grandi maestri, con la retrospettiva Alfred Hitchcock: il regista perfetto, dedicata al maestro che, dall’introduzione del sonoro, ha scritto una nuova grammatica delle immagini, che sarebbe stata poi studiata, assorbita e replicata da gran parte degli autori successivi: dalla creazione della suspense alla scelta delle ambientazioni; dalla direzione degli attori fino alle tecniche di ripresa.

Spesso ricordato come “maestro del brivido”, Hitchcock si è in realtà cimentato con molti generi (tra cui la commedia) non sempre riuscendo a realizzare esattamente il film che avrebbe voluto -come aveva affermato lui stesso nella storica intervista rilasciata a François Truffaut - ma lasciando sempre un segno nella storia del cinema e nell’immaginario collettivo.

Rivedere i suoi film al cinema, oggi, rappresenta un’occasione imperdibile per avvicinarsi alla grandezza delle sue immagini e alla tensione che si annida dentro ogni storia, all’apparenza comune.

La rassegna Alfred Hitchcock: il regista perfetto si compone di 14 appuntamenti, il lunedì o martedì sera alle 21.00, dal 17 gennaio al 26 aprile 2022.

Tra questi anche un evento speciale con The Lodger musicato dal vivo da Diego Andreotti.

Il programma della retrospettiva

LUNEDI’ 17/01 – ORE 21.00 IL DELITTO PERFETTO

LUNEDI’ 24/01 – ORE 21.00 LA FINESTRA SUL CORTILE

LUNEDI’ 31/01 – ORE 21.00 GLI UCCELLI

LUNEDI’ 07/02 – ORE 21.00 SABOTATORI

LUNEDI’ 14/02 – ORE 21.00 PSYCO

LUNEDI’ 21/02 – ORE 21.00 IL PENSIONANTE Evento speciale musicato dal vivo da Diego Andreotti

LUNEDI’ 28/02 – ORE 21.00 NODO ALLA GOLA

LUNEDI’ 07/03 – ORE 21.00 INTRIGO INTERNAZIONALE

LUNEDI’ 14/03 – ORE 21.00 FRENZY

LUNEDI’ 21/03 – ORE 21.00 L’OMBRA DEL DUBBIO

LUNEDI’ 28/03 – ORE 21.00 MARNIE

LUNEDI’ 04/04 – ORE 21.00. L’UOMO CHE SAPEVA TROPPO

MARTEDI’ 19/04 – ORE 21.00 LA CONGIURA DEGLI INNOCENTI

MARTEDI’ 26/04 – ORE 21.00 LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE / VERTIGO

Fonte: Fondazione Sistema Toscana - Ufficio stampa