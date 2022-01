Slot troppo vicine da 'luoghi sensibili' rimosse da un bar di Signa

I controlli dell'Agenzia Dogane e Monopoli e della polizia municipale di Signa hanno portato a scoprire due slot all’interno di un bar regolarmente installati, ma in violazione della legge sulle distanze minime (articolo 4 della Legge della Regione Toscana n. 57 del 18 ottobre 2013 successivamente modificata dalla Legge della Regione Toscana n. 4 del 23 gennaio 2018). Non erano state effettuate le dovute distanze, nello specifico 500 metri, da luoghi sensibili come istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio‐ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio‐assistenziale.

Gli apparecchi sono stati posti sotto sequestro amministrativo e, successivamente, dissequestrati su richiesta del gestore che ha provveduto alla rimozione dal pubblico esercizio e collocazione presso altro locale di sua proprietà.