Tassista aggredisce cliente a Firenze

Un tassista avrebbe aggredito una sua cliente, ieri mattina a Firenze in via Tornabuoni. I fatti sarebbero stati anche ripresi da una telecamera. A rendere noto l'episodio è la cooperativa di tassisti 4242 Socota, che con una nota ha annunciato di aver avviato un procedimento disciplinare verso l'uomo, suo associato.

Il tassista avrebbe colpito la cliente prima con un calcio e poi con uno schiaffo, dopo una discussione in merito alla tariffa della corsa. A testimoniarlo, come accennato, un video che è stato anche diffuso anche sui social. Sul posto è poi intervenuta la polizia. La vittima, una turista canadese, al momento non avrebbe presentato denuncia per l'accaduto.

"Presa visione del video - si spiega nel comunicato diffuso da Socota - , il 4242 condanna senza riserve il comportamento del collega, qualunque siano gli accadimenti in precedenza occorsi. Il 4242 ha già provveduto ad aprire un procedimento disciplinare per accertare i fatti ed eventualmente adottare gli atti previsti dallo statuto e dal regolamento interno della cooperativa per questi casi, fermo restando che ogni provvedimento relativo alla licenza non può che rientrare nella competenza esclusiva dell'amministrazione comunale".