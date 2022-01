Tenta il furto in un appartamento, arrestato 31enne

Ha tentato di forzare la porta finestra di una casa con un piede di porco, mentre i proprietari erano dentro. Poi è scappato, ma la polizia lo ha braccato dopo una breve rincorsa. È successo a Firenze alle 2.20 di oggi, venerdì 14 gennaio, e per questo un 31enne di origini è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Il fatto è avvenuto in zona Peretola. La polizia è intervenuta subito e ha fatto scattare le ricerche, grazie alle descrizioni fornite da uno dei proprietari dell’abitazione. Gli agenti hanno individuato l’uomo fuggito mentre stava camminando per strada. Appena gli hanno intimato di fermarsi, ha iniziato a correre. Raggiunto e bloccato in via del Mortone, il 31enne è stato trovato in possesso di un piede di porco, un cacciavite ed un paio di guanti, tutti oggetti di cui non ha saputo giustificare il possesso per cui è stato anche denunciato.