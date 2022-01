Termina l’attività il dottor Fabrizio Danieli a San Casciano e Barberino Tavarnelle

Dal 16 gennaio il dottor Fabrizio Danieli, pediatra dell’ambito territoriale comprendente i Comuni di San Casciano e di Barberino Tavarnelle, termina l’attività. Le famiglie dovranno effettuare la nuova scelta tra i pediatri disponibili nello stesso ambito mediante una delle seguenti modalità:

On line tramite:

- pc, smartphone o tablet utilizzando il servizio della Regione Toscana accessibile tramite la piattaforma Open Toscana a questo link. L’accesso alla scelta avviene tramite l’autenticazione con tessera sanitaria attiva. Sul sito della Ausl Toscana centro tutte le informazioni seguendo il percorso Home/ServizieAttività/Medicodifamiglia/Sceltaecambiodelmedicodifamiglia.

- App Toscana Salute di Regione Toscana per smartphone e tablet. Disponibile e scaricabile gratuitamente all'interno dei market dei principali sistemi operativi per smartphone e tablet. In particolare, per Android può essere scaricata dal PlayStore, mentre per IPhone è disponibile su Apple Store.

Direttamente recandosi al presidio territoriale di San Casciano, via Del Cassero n. 19 nei giorni di lunedì dalle 13.30 alle 18.30 e di mercoledì e venerdì dalle 08.30 alle 13.00. Direttamente recandosi al presidio territoriale di Tavarnelle via Naldini 44 nei giorni di martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa