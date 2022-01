Ubriaca, perde i sensi in centro a Firenze: minorenne in ospedale

Una minorenne è stata colta da un malore a Firenze per abuso di alcol. Il fatto è avvenuto alle 13.30 di ieri, giovedì 13 gennaio, in piazza San Lorenzo. Una 17enne, in compagnia di un'amica 15enne, avrebbe perso i sensi e si sarebbe accasciata a terra. Sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 che l'hanno soccorsa e portata al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova. Non sarebbe in gravi condizioni. Le due giovani avrebbero bevuto due bottiglie di vino, comprate in un supermercato del centro. La polizia indaga.