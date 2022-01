Controlli a tappeto a Pisa, oltre 300 persone fermate in una settimana

Fitti controlli a Pisa nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio straordinario si è svolto ieri dalla stazione centrale e lungo l'asse del centro e zone limitrofe. Sul posto gli agenti della polizia di Pisa oltre a due equipaggi del reparto prevenzione crimine di Firenze. Durante i controlli un giovane di 22 anni, georgiano e residente a Viareggio, è stato denunciato perché trovato in possesso in via Gramsci di 70 grammi di metadone e un grammo di hashish. Le pattuglie hanno inoltre sottoposto a controllo un 33enne. L'uomo, rumeno, era ricercato a seguito di condanna per il reato di furto aggravato.

Rafforzati i controlli nell'area della stazione anche durante tutta la settimana, anche in seguito a segnalazioni arrivate alla polizia dai comitati dei residenti. Da lunedì a venerdì 14 gennaio gli agenti della Questura di Pisa hanno controllato 321 persone e 72 veicoli. Durante i controlli una persona è stata arrestata. L'uomo, un cittadino straniero, ha tentato di fuggire dalla polizia a bordo di una bicicletta in zona Sant'Ermete via Emilia. Una volta fermato è stato trovato in possesso di 21 dosi di hashish per un peso complessivo di oltre 47 grammi (Qui la notizia). Cinque invece le persone denunciate per violazione della misura del foglio di via obbligatorio, Daspo urbano, rifiuto di fornire le proprie generalità, minacce aggravate, detenzione e spaccio di stupefacenti. Tre infine le multe elevate per infrazioni al codice della strada.