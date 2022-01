Cordone (Lega) aggredito a Firenze, solidarietà di Cappelletti, Picchielli e Potenti

Non si sono fatte attendere le manifestazioni di solidarietà da parte dei rappresentanti leghisti a Marco Cordone, consigliere del Carroccio a Fucecchio e membro nazionale dell'ANCI, aggredito da un uomo "in stato di alterazione" a Firenze, nell'area tra via Nazionale e Piazza Indipendenza.

Cecilia Cappelletti, consigliera metropolitana della Lega nel gruppo Centrodestra per il cambiamento, esprime "tutta la mia solidarietà e vicinanza a Marco Cordone, uomo delle istituzioni, già consigliere provinciale della Lega di Firenze e oggi consigliere comunale a Fucecchio. La tentata aggressione subita in pieno centro a Firenze denota un problema di sicurezza che non può più essere sottovalutato, ma anzi deve essere concretamente affrontato e risolto. Stessa solidarietà va naturalmente al proprietario del bar danneggiato: avere un’attività nel centro storico, svolgere il proprio lavoro non può essere un rischio cui sottoporsi giornalmente".

La Lega Empolese Valdelsa esprime piena ed incondizionata solidarietà al nostro consigliere comunale di Fucecchio Marco Cordone, vittima di un'aggressione in centro a Firenze" ha dichiarato Andrea Picchielli, Coordinatore Lega Empolese-Valdelsa.

"Violenza sia verbale sia fisica subita senza nessun motivo, ma solo perchè si trovava a passare casualmente di lì ed ha incrociato un magrebino in evidente stato di alterazione, forse sotto effetto di alcool o di droghe. Vicende come questa non possono essere interpretate con superficialità, ma devono costituire un campanello d'allarme ed essere unanimemente condannate.

Poteva succedute ad ognuno di noi, ad ogni cittadino e la cosa ha fatto più notizia solo perchè Cordone è un esponente Lega ed è un simbolo da tanti anni delle battaglie per garantire la sicurezza dei cittadini. A Firenze la Lega con il Capogruppo Bussolin continua a sottolineare il problema sicurezza, come facciamo io ed i miei colleghi per l'Empolese-Valdelsa, in particolare per le quattro città più grandi, Empoli, Fucecchio, Castelfiorentino e Certaldo. Quindi il PD deve rendersi conto che purtroppo questa criticità esiste ed intervenire al più presto per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini".

"Esprimo la mia vicinanza a Marco Cordone, storico militante della Lega in Toscana, per l'aggressione subita a Firenze" ha dichiarato in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega-Salvini Premier.

"Secondo il racconto del nostro consigliere a Fucecchio, un uomo di origine africana, dopo averlo riconosciuto, gli avrebbe lanciato contro una pietra che - grazie a Dio - non lo ha colpito ma che avrebbe potuto provocargli gravi danni. Quest'episodio testimonia ancora una volta il clima di insicurezza che si respira nel capoluogo della nostra Regione. Quando si sveglierà l'amministrazione Nardella e prenderà atto che le strade di Firenze non sono sicure?".

Fonte: Ufficio Stampa