Dopo anni di chiusura causa frana, riapre via Falagiana a Montespertoli

Da lunedì 17 gennaio riapre al traffico veicolare via Falagiana. La strada è stata oggetto di un importante lavoro di messa in sicurezza del versante dopo che un fenomeno franoso l'aveva resa impercorribile per anni. L'intervento è stato possibile grazie a un investimento del Comune di Montespertoli cofinanziato dall'allora Ministero dell'Ambiente e si è concluso con opere di manutenzione ordinaria del manto stradale e di regimazione delle acque piovane realizzate dalla squadra degli operai comunali nelle ultime settimane del mese di dicembre e nelle prime del mese di gennaio.

"Finalmente riapriamo al traffico via Falagiana dopo troppi anni di chiusura a causa della frana. Con questo intervento, che consiste nella realizzazione di una palificata, di un muro a retta della strada e della posa in opera di scogliere per la solidità del versante, mettiamo in sicurezza l'abitato e consentiamo nuovamente ai residenti di Martignana di raggiungere rapidamente Botinaccio e viceversa. Siamo soddisfatti dell'intervento fatto, che riconsegna una strada di collegamento importante alla cittadinanza" commenta il vicesindaco Marco Pierini.

Fonte: Comune di Montespertoli