Furto in un supermercato di Pisa: denunciata una donna, la complice riesce a fuggire

Furto ieri sera in un supermercato di Pisa. Intorno alle 19.30, nel negozio in viale delle Cascine, è intervenuta la polizia dopo che il personale della sicurezza aveva fermato una donna che aveva sottratto della merce mentre una complice era riuscita ad allontanarsi a bordo di un'auto.

La donna, una 25enne dell'est Europa senza fissa dimora e con precedenti specifici, aveva prelevato dei prodotti di bellezza per uomo per un valore di quasi 22 euro. La merce, risultata danneggiata e priva dell'antitaccheggio, è stata restituita al supermercato. Gli agenti hanno accompagnato la donna in Questura e dopo il fotosegnalamento, è stata denunciata per furto aggravato.