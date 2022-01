In arrivo due nuovi hub per vaccini pediatrici a Firenze

Continua l’impegno della Croce Rossa contro la pandemia: lunedì 17 gennaio aprono le porte nuovi hub vaccinali dedicati esclusivamente ai più piccoli, nella fascia 5 - 11 anni, interamente gestiti dalla Croce Rossa.

A Firenze l’hub si troverà in Borgo San Frediano 12, nel Poliambulatorio Oltrarno della Croce Rossa di Firenze mentre a Bagno a Ripoli all’interno degli ambulatori della Croce Rossa di Bagno a Ripoli in via Fratelli Orsi 19. In entrambi i punti vaccinali i volontari si occuperanno dell’accoglienza e della registrazione dell’avvenuta vaccinazione nel sistema Regionale e saranno predisposte zone di attesa allestite appositamente per i bambini.

La prenotazione dei vaccini va effettuata sempre dal sito https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/.

Il personale medico degli hub pediatrici della Croce Rossa somministrerà il Vaccino Pfizer.

Dettagli

HUB VACCINALE OLTRARNO – Borgo San Frediano, 12

All’interno degli spazi del Poliambulatorio CRI Firenze

Da lunedì al venerdì 14.00 – 18.00, il sabato dalle 8.00 alle 12.00

HUB VACCINALE BAGNO A RIPOLI – Via Fratelli Orsi, 19

Presso il primo piano del Poliambulatorio della Croce Rossa di Bagno a Ripoli

Da lunedì al venerdì 16.30 – 20.00

HUB VACCINALE FRATICINI – Via dei Massoni, 21

Nell’arco della prossima settimana, all’interno dell’hub vaccinale già attivo presso la struttura, verranno predisposte nuove postazioni dedicate ai più piccoli.

"Come Croce Rossa, grazie ai nostri numerosi presidi sul territorio, siamo pronti a rispondere alle richieste del Presidente Giani per andare incontro alle esigenze dei Toscani nella lotta contro la pandemia" commenta Pasquale Morano, Direttore Sanitario della Croce Rossa della Toscana.

Fonte: Croce Rossa Italiana - Comitato di Firenze