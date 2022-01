Al via gli incontri di preghiera e dialogo promossi dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze

Inizieranno lunedì 17 e andranno avanti fino al 26 gennaio gli incontri di preghiera e dialogo promossi dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze che, per le regole dell'emergenza sanitaria, si svolgeranno parzialmente online. Gli incontri di preghiera per l’unità tra le diverse Chiese Cristiane hanno una tradizione che ha ormai superato il secolo di vita. I giorni di incontro per questa preghiera e dialogo tra Chiese Cristiane, per lunga tradizione stabiliti dal 18 al 25 del mese di gennaio, si sono poi arricchiti con la collocazione al 17 della Giornata di dialogo tra cristiani ed ebrei e al 26 della Giornata di dialogo tra cristiani e musulmani.

A Firenze questi incontri vengono realizzati da molto tempo, supportati da una tradizione di dialogo e di amicizia sia tra le diverse, numerose, Chiese Cristiane, sia di queste con le comunità ebraica e islamica fiorentine. Quest’anno per la prima volta questi incontri sono organizzati dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze, un organismo ecumenico che è stato costituito a Firenze nel 2021 e che vede la partecipazione di 10 Chiese Cristiane tra Evangeliche, Ortodosse, Anglicane e Cattolica.

"Come assessore al dialogo tra le confessioni religiose non posso che sostenere questa iniziativa - sottolinea l'assessore Alessandro Martini - perché rappresenta un momento importante di condivisione e di confronto tra le comunità presenti nella nostra città. Firenze città del dialogo è fatta anche da queste occasioni preziose di conoscenza reciproca nel rispetto delle diversità".

Il programma

DIALOGO EBRAICO-CRISTIANO

Lunedì 17 gennaio ore 18.30

Il dono della prossimità

RELATORI: Rav Gadi Piperno (Rabbino capo della Comunità ebraica di Firenze), Past. Raffaele Volpe (Chiesa Riformata Svizzera)

INTRODUCE E MODERA: Prof. Marco Bontempi (Chiesa Cattolica e Università di Firenze

INFORMAZIONI: su Zoom

INFORMAZIONI: su Zoom

DIALOGO ECUMENICO

Martedì 18 gennaio ore 18.00

Chiesa Evangelica Valdese, Via Micheli, 26

PREGHIERA ECUMENICA

INTERVENTI: Past. Letizia Tomassone (Chiesa Valdese), Padre Ionut Coman (Chiesa Ortodossa Rumena)

INFORMAZIONI: in presenza e in diretta streaming YouTube Sul canale “Consiglio Chiese Cristiane di Firenze”

Venerdì 21 gennaio ore 18.00

Incontro ecumenico a 4 voci

Messaggi di: Pastora Annette Hermann-Winter (Chiesa Luterana), Don Luca Niccheri (Chiesa Cattolica), Archimandrita p. Andria Latsabidze (Chiesa Ortodossa Georgiana), Diac. Giampaolo Pancetti (Chiesa d'Inghilterra).

INFORMAZIONI: su Zoom

Martedì 25 gennaio ore 18.00

Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, via de’ Pescioni, 3 (2°piano)

Essi presero allora un’altra strada e ritornarono al loro paese. (Mt 2, 12)

Dalle consuete vie della separazione, alle nuove vie di Dio

SALUTI INIZIALI:

Marco Salvatori (Presidente Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira)

INTERVENTI:

Past. Samuele Trebbi (Chiesa Apostolica Italiana), Irene Filipeo (Chiesa Ortodossa Greca), Padre Richard Easterling (Chiesa Anglicana), Giuliana Masini (Chiesa Cattolica)

INFORMAZIONI:in presenza e in diretta streaming YouTube sul canale “Consiglio Chiese Cristiane di Firenze”

DIALOGO ISLAMICO-CRISTIANO

Mercoledì 26 gennaio ore 18.00

Comunità Islamica di Firenze, Moschea “Al- Taqwa”, Borgo Allegri, 62/64r

Le vie della devozione (Sura 2, 177)

SALUTI INIZIALI:

Izzedin Elzir (Imam della Comunità Islamica di Firenze e Toscana), Cardinale Giuseppe Betori (Vescovo dell’Arcidiocesi di Firenze)

RELATORI: Hamdan Alzeqri (Comunità Islamica di Firenze e Toscana, delegato nazionale dialogo interreligioso UCOII), Prof. Marco Bontempi (Chiesa Cattolica e Università di Firenze)

PER INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI

Facebook: “Consiglio Chiese Cristiane di Firenze”

Mail: consigliochiesecristianefi21@gmail.com

In ottemperanza alle norme vigenti previste dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, per l’accesso agli spazi è obbligatoria l’esibizione della certificazione verde Covid-19.

