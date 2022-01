Mazzeo guarito dal Covid: "Da lunedì di nuovo a lavoro"

"E dopo 20 giorni in casa posso finalmente dirlo: sono negativo!!!"

E' l'annuncio su Facebook di un raggiante Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale toscano.

"Di solito non si associa alla parola negativo nulla di buono, ma oggi per me vuol dire essere guarito dal Covid, significa poter rimettere piede fuori casa, abbracciare Angela, cose che sembrano scontate ma che il Covid cancella. Grazie di cuore per i vostri messaggi, per l'affetto e la vicinanza in questi lunghissimi 20 giorni. A volte è stata dura, ma leggervi mi rincuorava. Grazie ai medici e tutti gli operatori sanitari per la loro gentilezza e professionalità ma soprattutto perché in questi mesi hanno lavorano notte e giorno per salvare quante più persone possibili. Grazie anche a tutti gli operatori sanitari del dipartimento di igiene e prevenzione, ai farmacisti, ai volontari impegnati con i tamponi, a chi sta lavorando notte e giorno per tracciare, caricare i dati e fare in modo che la burocrazia non diventi una gabbia come il Covid.

E un pensiero a chi ancora sta affrontando la malattia e l'isolamento. Forza! A volte è dura ma, grazie ai vaccini, oggi possiamo davvero affrontare e sconfiggere questo virus subdolo e insidioso! Da lunedì sarò di nuovo a lavoro in Consiglio regionale della Toscana".