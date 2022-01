Minacce a Giani per la campagna vaccinale: Digos perquisisce l'indagato

Avrebbe minacciato il presidente Eugenio Giani per l'impegno portato avanti dalla Regione nella campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione contro il Covid-19. Per questo ieri mattina, è scattata la perquisizione con il personale della Digos di Firenze e Lucca a carico di un uomo 34enne della provincia di Lucca ritenuto, nell'ambito delle indagini preliminari in corso, l'autore delle minacce.

In particolare l'indagato avrebbe effettuato una telefonata il 24 novembre 2021, al centralino della segreteria del presidente della Regione. Nella conversazione, l'uomo sarebbe entrato nel merito di alcune dichiarazioni di Giani in merito alla campagna vaccinale, concludendo la telefonata con minacce di morte.

Durante la perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Firenze presso l'abitazione dell'indagato, già gravato da numerose segnalazioni di polizia e reati contro la persona, è stato sequestrato un cellulare e la scheda Sim dalla quale sarebbe partita la chiamata incriminata.