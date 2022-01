Nuova farmacia comunale A.Fa.M a Firenze: tutti i servizi

Aperta oggi al pubblico la “Farmacia Santa Maria Novella Scala”, una nuova Farmacia Comunale A.Fa.M. Situata in Via della Scala n.61, si tratta della 22esima A.Fa.M, la terza del Centro Storico di Firenze, che va ad aggiungersi a quella della Stazione S.M.Novella e a alla Farmacia San Niccolò. Parte del network Apoteca Natura, il nuovo spazio è stato realizzato “su misura” per le esigenze dei cittadini e per i bisogni emergenti in era-covid, con aree riservate al consiglio e ai servizi di prevenzione, strutturati in modo da garantire i massimi standard di sicurezza, per gli utenti e per il personale. La farmacia sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, con orario continuato 9-20.

La Farmacia di Via della Scala adotterà un format altamente innovativo, analogo a quello sperimentato per la prima volta presso la Farmacia Comunale di Ponte a Greve, con grande attenzione ai servizi di prevenzione e ai servizi di autodiagnosi di primo e secondo livello. Tra questi, la misurazione della pressione, del colesterolo, della glicemia, dell’emoglobina glicata e del profilo lipidico, oltre a elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco. Tutti i servizi saranno disponibili per la cittadinanza entro il mese di marzo. Già a partire dalla prossima settimana, sarà invece attivato il servizio CUP per la prenotazione di esami specialistici.

Infine, per offrire un’ulteriore forma di contrasto alla pandemia, presso la nuova farmacia sarà possibile ricevere il vaccino anticovid-19, somministrato dal personale della farmacia appositamente formato, e si aggiungerà alle 5 farmacie (Ponte a Greve, San Niccolò, Varlungo, Canova, Via Pratese) in cui è possibile eseguire i test antigenici rapidi, svolti con il supporto di personale infermieristico. Questi servizi saranno attivi e prenotabili dall'ultima settimana di gennaio.

"L'apertura di una farmacia è sempre importante - ha detto l'assessore a Welfare e presidente della Società della salute di Firenze Sara Funaro - e oggi, in tempo di pandemia, lo è ancora di più poiché qui verranno effettuati anche tamponi e somministrati vaccini anti Covid-19. I cittadini del centro adesso hanno una nuova farmacia comunale dove potersi recare e trovare vari servizi per far fronte ai propri bisogni, acquistare medicinali, farmaci da banco e prodotti per l’igiene, fare analisi strumentali e usufruire di servizi in autodiagnosi. Le farmacie sono un presidio del sistema sanitario sul territorio e un punto di riferimento per le esigenze di cura e salute dei fiorentini, che in questo delicato momento storico sono cresciute. Anche le nostre farmacie comunali stanno dando un grande aiuto per far fronte all'emergenza Coronavirus e ringrazio tutto il personale e la dirigenza che si sono resi disponibili per ampliare i servizi offerti dimostrando grande disponibilità e professionalità".

“Questa nuova apertura – ha affermato il Presidente Massimo Mercati – che cade proprio a settanta anni dalla fondazione delle Farmacie Comunali di Firenze conferma la volontà di continuare ad investire, nonostante il periodo difficile causato dalla pandemia, a cui si è aggiunto il lungo stop della farmacia di Ponte a Greve per l’incendio che lo scorso giugno ha coinvolto il centro commerciale. Crediamo che sia un segnale importante per portare valore all'interno della comunità. Cogliamo l’occasione per ringraziare i nostri 200 collaboratori e collaboratrici, con cui dal 2016 abbiamo intrapreso un importante percorso professionale, e che in questi due anni hanno offerto un servizio sanitario e civico fondamentale”.

Farmacie Fiorentine A.Fa.M., fondata nel 1952 dal sindaco Giorgio La Pira, compie quest’anno 70 anni di attività. Nel 2016 la quota azionaria di maggioranza è stata acquisita da Apoteca Natura S.p.A., network di farmacie specializzate in automedicazione, prevenzione e prodotti naturali. Dal 2018 A.Fa.M. ha adottato lo statuto di “Società Benefit”, vincolando la propria funzione economico sociale al perseguimento del Bene Comune. Oltre ad occuparsi della gestione delle farmacie comunali e della dispensazione del farmaco, l’azienda opera anche nell’informazione e nell'educazione finalizzate al corretto uso del farmaco, curando l'aggiornamento professionale dei propri collaboratori, nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente. L'azienda cura inoltre la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, d'informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale, garantendo le prestazioni dei servizi socio-sanitari a essa affidati dall'amministrazione comunale.

