Nuovo drive through a Cascina in piazza La Pira

La Misericordia di Cascina attiverà una postazione drive through per i tamponi in piazza La Pira. Il presidio sanitario consterà di due tendoni: uno per gli operatori e l’altro per gli automobilisti.

Secondo i piani della Misericordia, il servizio sarebbe dovuto partire da questo martedì, ma – come deciso con l’approvazione della Regione – la partenza è slittata a martedì 25 gennaio, in modo da avere maggiore chiarezza sul numero di persone che potranno usufruire del servizio.

Nelle prime due settimane di lavoro il drive through sarà aperto dalle 15 alle 18.30 dal martedì al venerdì, mentre rimarrà chiuso la domenica e il lunedì. Ovviamente verrà istituito il divieto di sosta per le automobili alle spalle della sede della Misericordia, ossia nel posto in cui saranno installate le strutture. Il drive through sarà aperto fino al 31 marzo, giorno in cui al momento è fissata la fine dello stato di emergenza.