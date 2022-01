Poliziotti aggrediti in centro a Firenze, emessi altri due Daspo Willy

In merito all'aggressione subita da alcuni agenti della polizia di Firenze in via de' Pucci il 16 ottobre scorso, il Questore di Firenze ha emesso altri due "Daspo Willy" nei confronti di due 21enni, identificati dalla squadra mobile, che avrebbero preso parte alla colluttazione. Due agenti rimasero feriti per aver fermato un danneggiamento in corso su una vetrina e nel dehor di un bar.

Entrambi i 21enni avrebbero reagito aggressivamente per opporsi agli agenti intervenuti, per poi riuscire a fuggire. Per l'autorità, le loro condotte risultano gravemente lesive per l'ordine e la sicurezza pubblica, caratterizzate da forte aggressività fisica indirizzata nei confronti dei poliziotti. Sempre per la Questura, i due giovani devono essere ritenuti soggetti che hanno manifestato una "pericolosità sociale". Per questo il "Daspo Willy" dispone ai due giovani il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di intrattenimento per 12 mesi, nella zona che interessa il centro di Firenze e comprende non solo via de' Pucci ma anche piazza della Repubblica, via Verdi, via Pellicceria e Piazza San Lorenzo. La violazione del Daspo è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con una multa da 8mila e 20mila euro.

Al termine dell'aggressione il 16 ottobre 2021, un 24enne fiorentino fu arrestato e una 17enne fu denunciata (Qui la notizia). I due 21enni, inizialmente allontanati, sono stati raggiunti tra ieri e oggi dal "Daspo urbano antirisse".