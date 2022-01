Sciopero polizia municipale, presidio a Firenze

"Basta con le discriminazioni nei confronti degli agenti". Questo il grido di battaglia dello sciopero

della polizia locale, in corso in tutta Italia, contro la stesura della nuova legge quadro sulla polizia locale, che scontenta gli agenti.

La polizia municipale di Firenze ha organizzato oggi un presidio davanti alla prefettura e davanti alla sede della Regione Toscana: Luca Cirri, ispettore della polizia municipale del Comune di Firenze e rappresentante dell'area metropolitana di Firenze, nonché coordinatore della protesta, ha dichiarato "che serve il riconoscimento del lavoro che stiamo già facendo. Il nostro non è più il lavoro di vigile urbano di un tempo, il lavoro adesso serve alla sicurezza del territorio e alla pubblica sicurezza. Col Covid siamo sempre stati in prima linea, abbiamo avuto 28 morti per cause di servizio col Covid. Vogliamo che il nostro ordinamento sia riconosciuto al pari di quelle che sono le forze di polizia dello Stato"