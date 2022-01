Scritte no vax sull'hub di Montecatini appena inaugurato

Appena inaugurato e già colpito da atti vandalici di stampo no vax. È quanto successo al nuovo hub vaccinale all'ippodromo Sesana di Montecatini Terme, inaugurato ieri mattina alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, i sindaci della Valdinievole e i vertici proprietari dell'impianto.

Sui muri che circondano la struttura e il parcheggio sono state ritrovate scritte no vax, contro il governo e il Green pass. Le frasi, in rosso, riportano il logo della doppia V all'interno di un cerchio, già apparso su altre strutture vaccinali o dedicate ai tamponi vandalizzate nella regione. Tra le scritte alcune recitavano "Green pass=nazismo" o ancora "No vax per libertà e diritti", "Il governo mente".

Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine che visioneranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadine per risalire all'autore delle scritte sull'hub, in grado di somministrare fino a 900 vaccini al giorno.