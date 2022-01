Sul bus senza mascherina e non rispetta il Daspo urbano: multa e denuncia a Pisa

Salito a bordo di un autobus senza la mascherina di protezione obbligatoria, è stato notato dai poliziotti della squadra volanti di Pisa che intanto si trovavano in piazza della Stazione impegnati nei controlli sul rispetto delle normative anti Covid. Per questo l'uomo, un 30enne nordafricano con cittadinanza italiana, è stato fermato ieri pomeriggio e multato per la violazione.

In seguito, è emerso da un accertamento che il 30enne risultava avere a suo carico un provvedimento del Questore con il quale gli veniva vietato l'accesso ad alcune aree della città, tra cui la zona della Stazione. L'uomo è stato quindi denunciato per non aver rispettato il Daspo urbano.